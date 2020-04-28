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Salgın gelecek yıl da sürerse Tokyo Olimpiyatları iptal edilebilir

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiroo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gelecek yıl da tehdit oluşturması halinde Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilebileceğini söyledi.

28.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:32

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiroo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gelecek yıl da tehdit oluşturması halinde Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilebileceğini söyledi.

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Japonya'nın Nikkan Sports yayın organına konuşan Komite Başkanı Mori, ülkede etkisini sürdüren Kovid-19 sebebiyle gelecek yıla ertelenen oyunların son durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mori, kendisine yönetilen "2021'de de virüsün etkisi devam ederse oyunlar 2022'ye ertelenir mi?" sorusuna, "Hayır, böyle bir durumda iptal edilir." cevabını verdi.

Olimpiyatların daha önce savaş döneminde ertelendiğini anımsatan Mori, Kovid-19'un görünmez bir düşman olduğunu belirtti. Mori, "Virüs başarılı şekilde kontrol altına alınırsa gelecek yaz oyunlarımızı düzenleriz." ifadelerini kullandı.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.