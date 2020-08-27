Salgın filmi konusu nedir? Salgın oyuncuları ve Salgın özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Salgın filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Salgın konusu, özeti ve Salgın oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Salgın filminin detayları…

27.08.2020 10:17 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:20

İzleyenleri ekrana bağlayan Salgın filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Salgın filmini izleyecek olanların merak ettiği Salgın konusu nedir, Salgın oyuncuları kimler ve Salgın özeti gibi konuları inceliyoruz.

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SALGIN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Şehir sularına karışan zehirli bir madde, kasaba sakinlerini psikopat katillere dönüştürdüğünden, yetkililer kasabayı karantinaya almaya karar verirler. Kasaba sakinlerinin kontrollerini kaybederek birer caniye dönüşmeleriyle Amerikan rüyası sona erer. Salgını önlemeye çalışan askeriye, kasabaya girişi ve çıkışı engelleyince, sağlıklı kalanlarla gözü dönmüş katiller arasında bir kaos başlar.

SALGIN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Breck Eisner

Oyuncular: Timothy Olyphant, Radha Mitchell, Joe Anderson, Danielle Panabaker, Christie Lynn Smith

Tür: Gizem, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2010 (101 dk)

Vizyon Tarihi: 16 Nisan 2010 Cuma

Senaryo: Scott Kosar, Ray Wright

Yapımcı Firma: Overture Films

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: The Crazies