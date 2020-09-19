Salda Gölü nerede? Salda Gölü yol tarifi! Salda Gölü kaç km? Salda Gölü derinliği nedir? Salda Gölü yasaklandı mı?

Akdeniz ikliminin görüldüğü Salda gölü, Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak kabul edildi. Peki, Salda Gölü kaç km? Salda Gölü özellikleri neler? Salda Gölü derinliği nedir?

SALDA GÖLÜ NEREDE?

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, ilçe merkezine 4 km uzaklıkta, ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyal ovalarla çevrili hafif tuzlu karstik bir göldür. Göller Yöresi içinde, dışa akışı olmayan kapalı havzalı yapıdadır.

SALDA GÖLÜ ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Salda Gölü'nde Akdeniz iklimi görülmektedir.Ortalama sıcaklık 15 °C'dir. En sıcak ayı olan Ağustos'da sıcaklık 30 °C'ye çıkarken en soğuk ayı Ocak ayında sıcaklık ortalaması 2 °C'ye düşer. En çok yağış olan ayı Ocak ayıdır.

Suyunun temizliği ve turkuaz rengiyle oluşan güzel manzaranın yanı sıra, güneybatı ve güneydoğu kıyılarında yer alan küçük kumsallar alanın rekreaktif amaçlı kullanımına olanak sağlamaktadır. Salda Gölü Burdur ilinin yaklaşık 60 km batısında yer alır. Türkiye'nin en derin, en temiz, en berrak özelliklere sahip gölü olarak tanınıyor. Deniz seviyesinden yüksekliği 1140 m'dir. Göl suyunun terkibinde magnezyum, soda ve kil bulunması bazı cilt hastalıklarının tedavisinde yararlı sonuçlara sebep oluyor. Uzmanların yaptığı araştırmalara göre göl suyu sivilcelere iyi geliyor. Gölün arka kısmında kalan orman örtüsü keklik, tavşan, tilki, yaban domuzu, göl ise yaban ördeklerine ev sahipliği yapıyor. Göl içindeki suların çekilmesiyle görülmeye başlayan yedi beyaz ada bulunmaktadır.

Bitki örtüsü bakımından oldukça zengindir. Kış aylarında önemli sayılarda barındırdığı pasbaş, patka ve dik kuyruk ördek Salda Gölü'nün uluslararası öneme sahip sulak alanlar içerisinde yer almasını sağlamaktadır.

SALDA GÖLÜ DERİNLİĞİ NEDİR?

Koordinatlar 37.33° K 29.41° D

Yüzölçümü 43.70 km²(2013 DSİ)

En derin noktası 184 m

Yüzey rakımı 1316 m

SALDA GÖLÜ KAÇ KM? İSTANBUL SALDA GÖLÜ ARASI KAÇ KM?

Salda Gölü, Burdur'un Yeşilova ilçesinde, ilçe merkezine 4 km uzaklıkta yer alır. 632 kilometre.

İstanbul burdur salda gölü arası süre : 7 saat 39 dakika.