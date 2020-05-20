Sakura ne demek? Sakura ne anlama geliyor? TDK'ya göre sakura anlamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin video konferans yoluyla açılışını gerçekleştireceği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi adının anlamı araştırılıyor. Sakura ne demek?

SAKURA NEDİR?

Prunus cinsinden birkaç ağacın herhangi birinin çiçeği olan sakura, Japon kültüründe büyük bir öneme sahiptir. Japonya'nın ulusal simgelerinden biri olan bitkinin Türkçe karşılığı ise kiraz çiçeğidir. Latince olarak sakura, Prunus serrulata'dır. Gülgiller ailesine mensup olup kiraz cinsindendir.

JAPONYA'DA SAKURA

Sakura olarak anılan kiraç çiçekleri, ağır ağır açar ancak çok çabuk ölürler. Böylelikle hem hayatın başlangıcını yani baharı müjdeler, hem de kaçınılmaz sonu simgeler. Japonya'da baharın müjdesi olan sakuralar, en güzel hallerindeyken hayattan kopup gitmeleri sebebiyle edebiyatta ölüm ile yaşamın birlikteliğini çağrıştırır.

Japon kültüründe güzelliği ve hızlı, acısız ölümü ifade eden sakuralar, ülkede ölüme nasıl bakıldığını da bir bakıma anlatmış olur. Bu çiçek martın son haftası ile nisanın ilk haftası açar ve Japonya'da bu dönem kutsal sayılır. Üstelik hava durumunun ardından Sakura Durumları meşhurdur.