Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: (Havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıp olarak aranan...
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıp olarak aranan kişi) Sahadan elde edilen bazı numuneler var, onlar da Adli Tıp'a gönderildi.
06.07.2020 15:13 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:34
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıp olarak aranan kişi) Sahadan elde edilen bazı numuneler var, onlar da Adli Tıp'a gönderildi. Orada DNA çalışması yapılacak, oradan gelecek sonucu bekliyoruz."