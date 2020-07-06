Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıp olarak aranan kişi) Sahadan elde edilen bazı numuneler var, onlar da Adli Tıp'a gönderildi. Orada DNA çalışması yapılacak, oradan gelecek sonucu bekliyoruz."