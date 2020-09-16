SAKARYA Pazarda esnaflar yumruk yumruğa kavga etti

Pazarda esnaflar yumruk yumruğa kavga etti

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, pazarda esnaflar tezgah açma meselesi nedeniyle birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavga güçlükle yatıştırılırken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Akyazı ilçesinde kapalı pazar yerinde zabıta ekiplerinin, koronavirüs önlemleri kapsamında tezgahlar arasındaki mesafe için kontrol yaptığı esnada bazı esnaflar tartıştı. Tartışma bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga zabıta ve diğer esnafların araya girmesiyle güçlükle yatıştırıldı. Esnafların kavga ettiği o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.