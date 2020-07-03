Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Çalışanlarımızın ailelerine tek tek ziyaretlere başladık.

03.07.2020 16:03 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:24

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Çalışanlarımızın ailelerine tek tek ziyaretlere başladık. Sosyal yardımlarla, sosyal hizmetlerle yanlarındayız." dedi.

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Selçuk, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile inceleme yaptı.

İnceleme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Bakan Selçuk, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Çalışanlarımızın ailelerine tek tek ziyaretlere başladık. Sosyal yardımlarla, sosyal hizmetlerle yanlarındayız. Allah bu tür afetlerden milletimizi muhafaza eylesin, bir daha yaşatmasın." diye konuştu.