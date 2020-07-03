Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'da patlama yaşanan bölgeye gidiyor.

Alınan bilgiye göre, Soylu, Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla incelemelerde bulunmak üzere havai fişek fabrikasında patlama meydana gelen Hendek'e hareket etti.