Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama neden oldu? Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlaması nerede oldu?

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası, havai fişek fabrikasındaki patlama neden oldu konusu merak edildi.

SAKARYA'DA HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDAKİ PATLAMA NEDEN OLDU?

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

SAKARYA'DA HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDAKİ PATLAMASI NEREDE OLDU?

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından deprem olduğunu sanan birçok kişi sokağa çıktı. Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlama sonrası fabrikada yangın çıktı.