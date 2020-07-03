Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

03.07.2020 11:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:20

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

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Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.

Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.