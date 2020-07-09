Sakarya'da dağlık alanda patlama

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

09.07.2020 12:19 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:28

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

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Taşkısı mevkisinde dağlık alanda patlama yaşandı.

Patlamanın ardından bölgeye, sağlık, itfaiye, güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.