Gün boyu susuz kalmamak için sahurda bol bol sıvı tüketiyorsunuz. Bunun için ardı ardına çay içiyorsunuz. Sahurda içtiğiniz çay, gerçekten sizi susuzluktan koruyor mu? İşte çok merak edilen sahurda çay içilir mi? Sahurda çay içmek susuzluk hissini artırır mı gibi soruların yanıtları...

SAHURDA ÇAY TÜKETMEYİN!

Sahurda çay iki neden tüketilmemelidir. Yemekten hemen sonra çay içmek sindirim performansını düşürdüğü için yanlıştır. Çay ayrıca uzun süre susattığı için sahurda çay içildiğinde gün boyu daha fazla susuzluk hissi oluşacaktır.

Çay için geçerli olan sebepler kahve için de geçerlidir. Sahurda çay ve kahveden uzak durulmalıdır. Kahvede bulunan kafein, vücuda açlık ve susuzluk hissi verir.

SAHURDA İÇİLEBİLECEK BİTKİ ÇAYI

Sahurda çay yerine alternatif olarak papatya çayı içilebilir. Papatya çayının hazımsızlığa iyi gelmesi ve sindirime yardım etmesi sağlığınız için de olumlu etkiler oluşturmaktadır.

Papatya çayı hazırlanışı: 10 gram papatya, 5 gram rezene, 10 gram meyan kökü, 1 tatlı kaşığı beyaz çay, 2 dal kabuk tarçın, 2 su bardağı kaynatılmış sıcak suya ilave edilip 10 dakika demlenir. Süzülerek içilir.