Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde normalleşme kapsamında alınan yeni kararlardan biri de park, piknik alanı, sahil bantlar oldu. İşte merak edilen Sahil ve parklarda yasak kalkacak mı? 1 Haziran Pazartesi gününden sonra sahil ve parklarda yasak devam edecek mi gibi soruların yanıtları.

SAHİL VE PARKLARDA YASAK KALKACAK MI?

Daha önce genelge ile kısıtlanan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren başlanacak.