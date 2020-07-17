Sarıyer'de denize giren 30 yaşlarındaki erkek, boğulmak üzere yardım beklerken çevredekiler durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle boğulmaktan son anda kurtulan şahsın yaşadığı tehlike anları görüntülendi. Peki, Sahil güvenlik ekiplerinin boğulan şahsı nasıl kurtardı? İşte detaylar…

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNİN BOĞULAN ŞAHSI NASIL KURTARDI?

Olay, Sarıyer İskelesi açıklarında yaşandı. İstanbul Boğazı'nda bir kişinin çırpındığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri de sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler vatandaşı kurtarmak için harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlardan biri suya atlayarak boğulmakta olan vatandaşı son anda bota çıkardı. Hayati belirti taşıyan vatandaş hemen karada hazır şekilde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN KİŞİNİN DURUMU NASIL?

Boğulma tehlikesi geçiren kişinin dalgıç tarafından kurtarıldığını belirten Bayram Dalgıç, "Biz iskeledeydik. Arkadaş yüzüyordu. Gemilere doğru gidiyordu. Sonra bir anda suya battığını gördük. İskeledeki görevliler simit atarak çıkarmaya çalıştı ancak can simidine doğru gidemedi. Ardından Sahil Güvenlik ekipleri geldi. Dalgıç arkadaş suya dalarak yukarı çıkardı. Ağzından köpükler çıkıyordu, durumu pek iyi görünmüyordu. Ancak hemen ambulansa koyup hastaneye götürdüler" ifadelerini kullandı.

Sudaki vatandaşın dalgıç tarafından kurtarıldığı anlar bir vatandaşa ait cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Sahil Güvenlik ekiplerinin olay yerine gelerek suya atladığı ve su içindeki vatandaşı kurtararak bota çıkardığı anlar yer alıyor.