Şahabiyye-i Kübra Medresesi nerede? Şahabiyye-i Kübra koruma durumu nedir? Şahabiyye-i Medresesi tarihi nedir?

Mevlana'nın okulu olarak bilinen Şahabiyye-i Kübra Medresesi kazı çalışmaları bugün itibari ile başladı. Şahabiyye-i Kübra nerede? Şahabiyye-i Kübra hakkında tüm bilgiler haberimizde.

ŞAHABİYYE-İ KÜBRA MEDRESESİ TARİHİ NEDİR?

Battalgazi'de (Eski Malatya) Osmanlı döneminden önce yapılmış olan, çoğunluğunu Selçuklu eserlerinin teşkil ettiği yapılardan birisi de Şahabiyye-i Kübra ve Sugra medresesidir.

ŞAHABİYYE-İ KÜBRA NEREDE?

Ulucami'nin güneyinde külliye içinde yer alan bu medreseden günümüze yalnızca taç kapının doğu kanadının bitişiğindeki türbe ve ana eyvan kısmı ayaktadır. Memluklu döneminde Sultan El-Dikü'l Eşref Şaban devrinde (1363-1376) Memluklerin Malatya Emiri Şahabeddin Hızır tarafından Şemseddin Muhammed B.Osman ve Kvor Stefanyan adlı mimarlara yaptırılmıştır.