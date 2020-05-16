Sağlıklı smoothie tarifleri! En güzel smoothie tarifi alternatifleri

Fit bir vücut ve dirençli bir bünye için lezzetli bir çözüm olan smoothie tarifleri ile kahvaltılarını da, ara öğünlerinizde ve atıştırmlıklarınızda yeni bir alışkanlık kazanacaksınız. Uzun süre tok tutucu etkisi ile diyet yapanlara da işlevsel bir çözüm olan smootihe, sporcular için de enerji deposu işlevi görmektedir. Bir öğün gibi tüketilebilen smoothie kahvaltıyı pratik şekilde yapmak isteyenlerin de yardımına koşuyor. Gün içinde zinde olmak, diyet yapmak, yaza fit girmek ve daha fazlası için lezzetli bir çözüm olan smoothie her damak tadına göre farklı şekillerde hazırlanabiliyor. A ve C vitaminleri açısından zengin karışımlar olan smoothie içecekleri, kefir, süt ve yoğurt gibi besinlerle de karıştırılabiliyor.

1. MUZLU YULAFLI SMOOTHİE

Sıcak suda bekletilen 2 yemek kaşığı yulaf, 1 adet muz, yarım su bardağı yağsız süt ve isteğe göre birkaç parça buz blenderden geçirilir. Meyveler tercihe göre donmuş olarak kullanılabilir. Blenderden geçen karışımı afiyetle tüketebilirsiniz.

2. KAKAOLU MUZLU SMOOTHİE

1 yemek kaşığı fındık ezmesi, yarım su bardağı yağsız süt, 1 muz, 1 yemek kaşığı kakao isteğe göre miktarda bal blenderden geçirilir. İsteğe göre meyveleri donmuş olarak da eklenebilir. Blenderden geçen muzlu çilekli smoothie tüketmeye hazır. Afiyet olsun.

3. ÇİLEKLİ MUZLU SMOOTHİE

10 çilek, 1 muz, yarım su bardağı yoğurt blenderden geçirilir. Meyveler isteğe göre donmuş olarak kullanılabilir. İçerisine isteğe göre buz eklenebilecek smoothie tüketime hazır, afiyet olsun.

4. PORTAKALLI SMOOTHİE

Yarım portakal, yarım yeşil elma, bir tutam ıspanak, yarım bardak su ve yarım limon blenderden geçirilir. Afyiet olsun smoothie hazır.

5. FRAMBUAZLI MUZLU SMOOTHİE

Yarım su bardağı yağsız süt, 10 adet frambuaz, 10 adet dondurulmuş yaban mersini, 1 adet donmuş muz, ve birkaç adet buz blenderden geçirilir. Pratik smootie hazır, afiyet olsun.