Sağlık ocağı nedir? Sağlık ocağından nasıl randevu alınır? Çalışma saatleri nelerdir? Hastane sevk kağıdı alınır mı?

Sağlık Ocağı; Mahallelerde ve köylerde ağırlıklı olmak üzere vatandaşlara sağlık hizmeti veren kuruluşlardır. Bu birimler devletin bir kuruluşu olup çalışma esasları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Hizmet verdiği yerleşim bölgesinde toplumun sağlığını korumayı, geliştirmeyi ön plana almıştır. Sağlık ocağından nasıl randevu alınır? Çalışma saatleri nelerdir? Sağlık ocağından hastane sevk kağıdı alınır mı?

SAĞLIK OCAĞI NEDİR?

Sağlık Ocağı; Mahallelerde ve köylerde ağırlıklı olmak üzere vatandaşlara sağlık hizmeti veren kuruluşlardır. Bu birimler devletin bir kuruluşu olup çalışma esasları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Hizmet verdiği yerleşim bölgesinde toplumun sağlığını korumayı, geliştirmeyi ön plana almıştır.

Sağlık Ocaklarında uzman ve pratisyen hekimler çalışmaktadır. Kan Alma, Tahlil Alma gibi bölümlerde ise Sağlık Okulları'ndan mezun Hemşire'ler görev yapmaktadır. Günümüzde Sağlık Ocakları Aile Hekimliği olarak hizmet vermeye başlamış ve herkesin bağlı olduğu bir Sağlık Ocağı oluşturulmuştur. Bu kuruluşlar, Poliklinik'lere göre daha minimize hizmet vermektedirler.

NASIL RANDEVU ALINIR?

İkamet ettiği bölgede yaşayan her vatandaş ufak rahatsızlıklar ya da hastalığın ön tanıları gibi konularda Aile Hekimi'nden MHRS Portal vasıtasıyla randevu alarak Sağlık Ocağı'na gitmekte ve muayene olmaktadır.

Bu kuruluşlarda standart muayene, kontrol, ilaç yazdırma ve kan verme, tahlil verme gibi işlemler mevcuttur.

Sağlık Ocağı bizler için en hızlı sağlık hizmeti veren birimdir. Acil bir durumda dahi randevusuz gidebiliriz. Girişte standart uygulamaya göre T.C. numaramızı kayıt ederek sıra numarası alabilir ve muayene olabilir. Hekimin talebine göre anlık olarak kan verebiliriz. Sağlık Ocağı'nda verilen hizmetler sosyal güvenlik sigortası olan her vatandaş için ücretsizdir. Hekimlerimiz bize reçete yazabilir ve bizlere verdikleri e-reçete numarası ile eczanelerden ilaçlarımızı indirimli olarak alabiliriz.

ÇALIŞMA SAATLERİ NELERDİR?

Sağlık Ocağı çalışma saatleri hafta içi 08:30-12:30 ve 13:30-17:30 arasındadır. Sağlık alanında yapılan son yeniliklere göre hafta sonu da Aile Sağlık Merkezleri açık olarak hizmet vermektedir. Tahlil sonuçları ortalama olarak 2 günde teslim alınabilmektedir.

SAĞLIK OCAĞINDAN HASTANE SEVK KAĞIDI ALINIR MI?

Her türlü hekimlik hizmetine istinaden acil durumu olan ya da Sağlık Ocağı'nda tedavi edilmesi mümkün olmayan hastalar, hekimler tarafından hastanelere sevk edilebilir. Doktorlar bunun için hastaya Hastane Sevk Kağıdı verirler. Verilen hizmet ve yapılan tedavi şekli kayıt altına alınır. Türkiye'de şu anda hizmet vermekte olan 6300 tane Sağlık Ocağı vardır.