Sağlık Bakanlığı, 'Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi'ni güncelledi
SAĞLIK Bakanlığı'nca 'Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi' güncellenerek, yeni başlıklar eklendi.
SAĞLIK Bakanlığı'nca 'Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi' güncellenerek, yeni başlıklar eklendi. Buna göre, pandemi dönemi boyunca sağlık çalışanları, zorunlu olmadıkça yüksek riskli bölgelere seyahat etmeyecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi' güncellenerek, 'Covid-19 kapsamında E2 ve E3 grubu ilçe devlet hastanelerinde (entegre hastane) alınması gereken önlemler', 'Covid-19 kapsamında ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve bağlı kuruluşlarında alınması gereken önlemler', 'Covid-19 kapsamında sağlıklı hayat merkezlerinde alınması gereken önlemler' başlıkları eklendi.
Sağlıklı hayat merkezleri, İl Pandemi Kurulu ve/veya İl Sağlık Müdürlüğünün kararlarını takip ederek hizmetlerini planlacak. SHM'de diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı ve fizyoterapi danışmanlık birimlerine gelen danışanlar ile Üreme Sağlığı Yöntemleri Danışmanlık Odasına danışmanlık veya uygulama hizmeti almaya gelenler ile danışmanlar sosyal mesafeye (en az 1 metre) dikkat edilecek ve görüşmeler esnasında maske takılmaya devam edilecek. Psikososyal görüşmeler en kısa sürede yapılmalı, görüşme aralarında odanın penceresi açılarak havalandırılması sağlanacak. Sık dokunulan yüzeyler uygun şekilde temizlenecek. Psikososyal danışmanlıkta bir danışmanın günlük vaka sayısı 6'yı geçmeyecek. Fizyoterapist ile fiziksel aktivite ve egzersiz salonu kullanımı bireysel danışmanlık şeklinde olacak, toplu seanslar yapılmayacak. Hamileler, yaşlılar, engelliler, bebekler ve çocuklara yapılan muayene ve verilen danışmanlık hizmetlerinde birden fazla refakatçi bulunmayacak.