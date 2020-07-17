Sağlık Bakanı'ndan tatildekilere uyarı: Havuz ve denizlerdeki damlacıklardan koronavirüs bulaşabilir!

Sağlık Bakanı Koca, twitter hesabından vatandaşlara değerli bilgiler vermeye devam ediyor. Son olarak tatildekilere uyarı maiyetinde bir tweet attı. Sağlık Bakanı, havuz ve deniz gibi yerlerde oluşabilecek damlacıklardan virüs bulaşabiliyor dedi. Bu bakımdan tatilcilerin çok dikkatli olması gerektiğini ve sosyal mesafeye uyması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca attığı tweetinde:

"Koronavirüs, damlacıklarla bulaşır. Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi, insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar" dedi.

Sağlık bakanı tweeti

KURALLARA UYULURSA TATİLİN KALİTESİNDE ARTIŞ OLUR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Havuz ve plajlarda damlacık olayı: Koronavirüs, damlacıklarla bulaşır. Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi, insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Tedbirler, üçüncü şahıslı tüm yerlerde geçerlidir. Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar" ifadelerine yer verdi.

DENİZLERDE VE HAVUZLARDA KURALLARA UYULMALI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre denizlerde oluşabilen kabarcıklarla Covid-19 koronavirüsü bulaşabiliyor. Bu bakımdan vatandaşların bu tarz ortamlarda sosyal mesafe kurallarına uyması gerekmektedir.

Kaynak: DHA