Sağlık Bakanı Koca: (Şehir hastaneleri) Bu gibi projelerin ruhunda üç şey bir araya geliyor;...

Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir hastaneleri) Bu gibi projelerin ruhunda üç şey bir araya geliyor; vizyon, icra, hizmet ahlakı. Bu üç unsurun buluşması, tarihimizin en aydınlık devirlerinin ortak özelliğidir.

20.06.2020 18:01 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:58

Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir hastaneleri) Bu gibi projelerin ruhunda üç şey bir araya geliyor; vizyon, icra, hizmet ahlakı. Bu üç unsurun buluşması, tarihimizin en aydınlık devirlerinin ortak özelliğidir."