Sağlık Bakanı Koca: Kovidli hastalarla ilgili poliklinik, servis ve ilgili branş veya branş dışı...
Sağlık Bakanı Koca: "Kovidli hastalarla ilgili poliklinik, servis ve ilgili branş veya branş dışı sağlık çalışanları, hekimler olmak üzere ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık bir zaman diliminde ödeneceğini söylemek istiyorum.
19.08.2020 21:07 | Son Güncelleme: 19.08.2020 21:21
Sağlık Bakanı Koca: "Kovidli hastalarla ilgili poliklinik, servis ve ilgili branş veya branş dışı sağlık çalışanları, hekimler olmak üzere ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık bir zaman diliminde ödeneceğini söylemek istiyorum."