Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (6)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Verdiğimiz tabloda asla bir yanlışlık söz konusu değil. Biz günlük hasta sayımızı her gün veriyoruz. Vatandaşımız bu noktada müsterih olsun." dedi.

Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Hastanede test yapılan vatandaşların kendi istekleriyle ayrıldıkları, ertesi gün bazılarının testlerinin pozitif çıktığı" yönündeki soru üzerine Bakan Koca, şunları söyledi:

"Biz, özellikle bu salgın döneminde vatandaşımız sağlık kuruluşuna müracaat ettiğinde erken dönemde testinin yapılarak tanısının konulması ve pozitif olan kişinin evine araçla bırakılmasını öneriyoruz. Bunu yüzde 100'e yakın yapan illerimiz de var, bunu yer yer tam istediğimiz düzeyde yapamayan illerimiz de var. Biz, pozitif olan vakanın evine bırakılmasını organize ediyoruz. Bütün illere de önerimiz ve üzerinde durduğumuz konu bu. Evine giden, gönderilen, götürülen kişinin filyasyonunu aynı gün yapmak istiyoruz. Temaslı olduklarını tespit etmek istiyoruz. Teması tespit edilenlerden numune alıyoruz. Temaslı olup semptomu olmayan kişilerle ilgili numune almıyorduk."

Koca, Bilim Kurulu'nun bugün temaslı olup semptom göstermeyenlerden de numune alınmasını önerdiğini belirterek şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde, semptomu olmayan temaslının izole olmasını, izole olduktan 7 veya 8 gün sonra numunesinin alınmasını, eğer negatifse ve semptomu hiç yoksa izolasyonun son bulmasını uygulayacağız. Hasta ve temaslı semptomu olan kişiyi çağrı sistemimiz 1,3,7 ve 14'üncü gün aramaya devam ediyor. Semptom değişikliği olan ve hasta olan kişinin evine hekim gönderiyoruz. Eğer hastaneye getirilmesi gerekiyorsa 112 ile hastaneye getiriyoruz. Bu sistemi salgınla mücadele noktasında bütün illerimizde yapıyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir uygulama söz konusu değil. Bizim sağlık ordumuz ve sistemimiz sağlıkla mücadele noktasında destanlar yazıyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde 11 bini geçen filyasyon ekibi sahada değil. Dünyanın hiçbir ülkesinde evde izole edilen kişiler takip edilmiyor, erken dönemde ilaca başlanmıyor, zatürre oranları düşmüyor. Bizim vaka yükümüz, sağlık sistemimizi etkilemeyen, sürdürülebilir bir vaka yüküdür."

"Pozitif olan her vaka bizim HES sistemimizde yer alıyor"

Bakan Koca, Ankara Tabipler Odasının sadece Ankara'da 3 bin hastanın olduğu ve Bakanlığın doğru sayıları vermediği iddiasının sorulması üzerine de şunları ifade etti:

"Vatandaşımız şundan emin olsun, biz bu dönemde pozitif olan herkese filyasyon yapıyoruz. Test yapılıp pozitif olan herkesin temaslılarını tespit ederek izole ediyoruz. Bunu gizleyerek salgını önleyebilir misiniz? Pozitif olan her vaka bizim HES sistemimizde yer alıyor. Bunu gizleyerek yapabilir misiniz? Dünyada her 10 kişiden 8'i belirti göstermiyor, taşıyıcı durumunda. Bir kişi hafif ve orta geçiriyor, bir kişi hastane ortamında geçiriyor. Dünyada solunum sıkıntısı olan ancak hastaneye gidebiliyor. Bizde ise 8 kişinin sağlık sistemine bir yükü yok. Ancak 8 kişinin riskli olan, kronik rahatsızlığı olan, yaşlı olan kişilere o virüsü bulaştırması risk oluşturuyor. Dolayısıyla dünya o 8 kişiyi izole etmiyor, biz izole ediyoruz. Verdiğimiz tabloda asla bir yanlışlık söz konusu değil. Biz günlük hasta sayımızı her gün veriyoruz. Bizim taşıyıcılarla değil, hastane yüküyle uğraşmamız gerekiyor. Vatandaşımız bu noktada müsterih olsun."

Bir basın mensubunun, "Geçtiğimiz haftalarda Van ve Diyarbakır gibi vaka sayıları yoğun illerde ziyaretleriniz oldu, önümüzdeki günlerde yeni illere ziyaretiniz olacak mı?" şeklindeki sorusuna karşılık Koca, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'a son 3 hafta yapılan uygulamaların sonuç verdiğini görmek için gitmiştim. 6 ilde bölge toplantısı yapmıştık. Diyarbakır'da yüzde 30'lara varan düşüş söz konusu. Mardin'de yüzde 65'lere varan düşüş söz konusu. Şanlıurfa yarı yarıya düştü. Gaziantep'te benzer şekilde yarı yarıya düştü. Biz ve vatandaşımız üzerine düşeni yaparsa, herkes sorumluluğunu yapma gereği içinde olursa bu salgını kontrol etmek kolay olur. Ankara'da benzer şekilde esnek çalışma mesai uygulamasını daha katı uygulamak kaydıyla önümüzdeki 1 hafta, 10 gün içinde düşüşlerin olabileceğini görüyorum. Son bir haftada stabilleştiği ve artmadığını da görüyoruz. Bu hafta da İzmir ve çevre illerine gitme planımız var. Ziyaretleri bütün illerimize ve bölgelerimize yapmak istiyorum. Çalışanlarımızı yerinde görerek onları motive etme noktasında çaba içinde olma gayreti içindeyiz."

