Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (4)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni dönemin kendine has kuralları olacağını belirterek, "Biz artık bu kurallara alışarak yeni bir hayatı devam ettirmek durumunda olacağız." dedi.

Bakan Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde video konferansla gerçekleşen Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam ettiğini, sadece 65 yaş üstüne belli bir zaman diliminde serbest olduğunu hatırlatan Koca, "Önümüzdeki haftalar içinde yine bir karar alındığında zaten bu açıklanmış olur. Ama önümüzdeki dönemde bu tedbirlerin devamından yana olduğumuzu söyleyebilirim." diye konuştu.

Maskelerin 65 yaş üstü olanlara beşli paket halinde gönderildiğine işaret eden Koca, "Yarından sonra, yarın en geç cuma günü Ticaret Bakanımız açıklamış olacak, pazara kadar serbest alabilmesinin de önü açılmış olacak." ifadelerini kullandı.

Alışveriş Merkezlerinin (AVM) açılması kararının Bilim Kurulu'nun kararı olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Koca, Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı, herhangi bir bakanlık veya hükümetin AVM'lerin kapatılması ile ilgili herhangi bir kararı olmadığını, işletmelerin kapatılmasıyla ilgili kararlar olduğunu vurguladı.

"Dolayısıyla AVM'lerin kapatılması için gelmeyen bir karar, açılması için de gelmesi gerekmiyordu." diyen Koca, AVM'lerin zaten açık olduğunu, işletme sahiplerinin kendilerinin bunu kapattıklarını anlattı.

Koca, şu süreçte kuaförler ve berberlerin belli şartlara bağlı kalmak kaydıyla ve giyimevi, züccaciye ve benzeri dükkanların işletmelerin açılması ile ilgili karar alındığını ve bunlarla ilgili esasların yer aldığı rehber yayınlanacağını belirterek, şunları söyledi:

"Restoran, lokantalar ve kafeler AVM'ler açılıyor diye açılacak mı? Hayır, açılmayacak, böyle bir karar yok. Yani restoranlar, kafeler, lokantalar AVM'leri işletme sahipleri açıyor olsalar da şu süreçte bu işletmeler, kapalı olmaya devam edecek. Çünkü bununla ilgili Cumhurbaşkanımızın da herhangi bir bakanlığımızın da herhangi bir açıklaması olmadı, yani kapalı olmaya devam ediyor."

YKS ve LGS tarihine ilişkin kararın ise hükümetin bir kararı olduğunu vurgulayan Koca, "Bundan sonraki süreçte bu imtihanların nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bu konu Bilim Kuruluna gelmiş olacak ve Bilim Kurulunun önerisi ile biz bakanlık olarak görüşümüzü de bu sınavların nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bildirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

"Yeni dönemin kendine has kuraları olacak"

AVM'lerin havalandırma, klima sistemleri, kabinler ve kalabalıklara karşı önlemlerin nasıl olacağına ilişkin bir soru üzerine Bakan Koca, şöyle konuştu:

"AVM'lerdeki durumla ilgili biz bütün bunları Bilim Kurulu değerlendirip, o AVM'lerde bulunabilecek kişi sayısını tespit ediyor olacak. Eskisi gibi herkes istediği zaman AVM'ye gidebilir olmayacak. Belli bir oranın üzerinde kişi AVM veya işletme içinde olamayacak. Bununla ilgili rehberler yayınlanıyor olacak. Bu rehberlerde de her AVM'ye her işletmeye özel, büyüklüğüne göre, birtakım esasların hem internet sitelerinde olmasını istiyoruz hem de işletmelerde asılı olarak kalmasını istiyoruz. Dolayısıyla AVM'de belli bir sayının üzerinde kişinin olması istenmiyorsa, belli sayıdaki kişi o durumda giremiyor olacak. Yani yeni dönemin kendine has kuraları olacak. Biz artık bu kurallara alışarak yeni bir hayatı devam ettirmek durumunda olacağız. Onun için kontrollü sosyal hayat diyoruz."

Koca, bir gazetecinin koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen iller arası seyahat ve kısıtlamasının 7 ilde kaldırılmasında hangi kriterlerin dikkate alındığına ilişkin sorusu üzerine, bu kapsamda özellikle "vaka sayısı", "vefat sayısı", "filyasyon taramasındaki bulaş oranı", "nüfusa göre bu sayıların oranlanması" gibi kriterleri olduğunu dile getirdi.

Kimi illerde kronik veya yaşlı hastanın, vakaya veya vefat oranı dahil olmak üzere, endeks olarak belirlediklerini belirten Koca, şöyle konuştu:

"Bütün bunlara bakılarak eğer bu anlamda gerçekten vaka sayısı, ölüm sayısı çok azaldıysa, son 5-7 günde ve bulaş oranı yüksek değilse... Kimisinde az olduğunu görüyoruz ama bulaş oranının toplu yaşama ile ilgili olarak bazı bölgelerimizde artabiliyor. O durumda o bulaş oranına göre izin vermediğimiz iller oldu, iki tane il için. O iki ilin diğer illere göre kıyasladığımızda hem vaka hem ölüm oranları, yaşlıların vakaya dönme oranları da düşüktü fakat o bölgenin özelliğini dikkate aldığımızda, sayılara baktığımızda bulaş oranı, filyasyonu yüksek gördük. Onunla ilgili kısıtlama kaldırılmadı. O nedenle 5- 6 parametre ile bu değerlendirmeyi yapıyoruz."

"(Remdesivir) Bu ilacı 400 hasta için temin ettik"

Remdesivir isimli ilacın koronavirüs hastalarını iyileştirdiği iddiaları hatırlatılarak, Türkiye'nin bu ilacı kullanıp kullanmadığının sorulması üzerine Bakan Koca, "Antiviral bir ilaç. Bu anlamda FDA onayı yeni alınan bir ilaç. Bu ilacı biz 400 hasta için temin ettik, daha önce temin etmiştik." dedi.

Koca, ilacın önümüzdeki günlerde kullanmayı planladıklarını belirterek, "Sonuçlarıyla da ilgili zaten o durumda aktarmış oluruz." karşılığını verdi.

Yerli ve milli ilaç TR-C 19'un kullanıma hazır olduğu belirtilerek ruhsatlandırılmasının ne zaman olacağına ilişkin soru üzerine ise Bakan Koca, şunları söyledi:

"Ruhsatlandırma safhasında olmadığını biliyoruz. Biz bütün bu anlamdaki araştırmaların önünü açan, hatta destek sağlama noktasında bir gayret içindeyiz. Bu ilaçla ilgili de daha araştırma safhasında olduğunu ve bu dönemde klinik araştırma safhasına geldiğini biliyoruz. Bununla ilgili daha bir müracaatın olmadığını, klinik safhasından sonra artık ilaç ruhsat safhasına gelinmiş olur. O nedenle biz de takip ediyoruz."

(Bitti)