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Sağlık Bakanı Koca: Gebze'de, günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurduk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kocaeli Sanayi Odasının organizasyon desteğiyle Gebze'de, günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurduklarını bildirdi.

02.05.2020 22:36 | Son Güncelleme: 02.05.2020 22:36

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kocaeli Sanayi Odasının organizasyon desteğiyle Gebze'de, günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurduklarını bildirdi.

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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kocaeli Sanayi Odası Meslek Komiteleri telekonferans toplantısına katıldığını belirtti.

Normalleşme sürecinde, sanayi üretiminin Kovid-19 tedbirlerine uygun ve güvenle devamı için çalışmaları başlattıklarını aktaran Koca, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odasının organizasyon desteğiyle Gebze'de, günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurduk. Devamı gelecek." açıklamasını yaptı.