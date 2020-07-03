Sağlık Bakanı Koca'dan havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 73 yaralı olduğunu bildirdi.

03.07.2020 14:15 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:17

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 73 yaralı olduğunu bildirdi.

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Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sakarya Hendek'te, şehrin uzağındaki havai fişek fabrikasında patlama olduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla süreci yakından takip etmek için olay yerinde olacağını bildiren Koca, "85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibimiz olay yerinde. 2 can kaybımız, 73 yaralımız var." bilgisini paylaştı.