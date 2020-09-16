Sağlık Bakanı Koca, bundan sonraki süreçte semptomu olmayan Kovid-19 temaslılarından izole olduktan...
Sağlık Bakanı Koca, bundan sonraki süreçte semptomu olmayan Kovid-19 temaslılarından izole olduktan 7-8 gün sonra numune alınacağını, sonuç "negatif" çıkarsa ve semptom yoksa izolasyonun da son bulacağını bildirdi.
16.09.2020 21:01 | Son Güncelleme: 16.09.2020 21:38
Sağlık Bakanı Koca, bundan sonraki süreçte semptomu olmayan Kovid-19 temaslılarından izole olduktan 7-8 gün sonra numune alınacağını, sonuç "negatif" çıkarsa ve semptom yoksa izolasyonun da son bulacağını bildirdi.