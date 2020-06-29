Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs göndermeli bir YKS paylaşımı geldi. Koca'nın dikkat çekici paylaşımı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca YKS paylaşımında ne dedi? Fahrettin Koca ne tavsiye etti gibi konular merak edildi.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, YKS PAYLAŞIMINDA NE DEDİ?

Koronavirüs tedbirleriyle ilgili zaman zaman dikkat çeken açıklamalar yapan Koca, bu kez de LGS ve YKS'ye atıfta bulunan bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ""Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var? İşi sıkı tutmaya devam edelim." ifadesini kullandı.