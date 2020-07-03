Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: (Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama) şu ana kadar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama) şu ana kadar hastanelerimize 108 kişiyi ulaştırdık, 48 kişiyi taburcu ettik. 60 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor"
03.07.2020 19:23 | Son Güncelleme: 03.07.2020 20:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama) şu ana kadar hastanelerimize 108 kişiyi ulaştırdık, 48 kişiyi taburcu ettik. 60 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor"