Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: (Kovid-19 vakaları) Pozitif bulduğumuz, semptomu olmayan bütün vatandaşlarımızı da izole ediyoruz.
16.10.2020 19:57 | Güncelleme: 16.10.2020 19:57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kovid-19 vakaları) Pozitif bulduğumuz, semptomu olmayan bütün vatandaşlarımızı da izole ediyoruz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kovid-19 vakaları) Pozitif bulduğumuz, semptomu olmayan bütün vatandaşlarımızı da izole ediyoruz. Bu izole ettiğimiz kişilerin temaslılarının filyasyonunu da yapıyoruz"