Safer ayının son çarşamba gecesi ne zaman? Safer ayının son çarşamba günü hangi gün oluyor? Ne zaman?

13 Ekim Salıyı 14 Ekim Çarşambaya bağlayan gece Safer ayının son çarşamba gecesidir. Bu gece okunacak bazı dualar vardır. Peki Safer ayının son çarşamba günü hangi güne denk geliyor?

SAFER AYININ SON ÇARŞAMBA GECESİ NE ZAMAN?

Safer ayının son çarşamba gecesi 13 Ekim Salı'yı 14 Ekim Çarşamba'ya bağlayan gecedir. Dinimizde geceler önce geldiği için Safer ayının son çarşamba gecesi de bugün yani 13 Ekim Salı günü akşam namazı ile birlikte başlamıştır. 13 Ekim akşam namazından 14 Ekim imsak vaktine kadar Safer ayının gecesi kabul edilmektedir.

SAFER AYININ SON ÇARŞAMBA GÜNÜ NE ZAMAN?

Safer ayının son çarşamba günü 14 Ekim Çarşamba 2020 tarihindedir. 14 Ekim Çarşamba günü akşam namazı ile birlikte Safer ayının son çarşamba günü de bitmiş olur. Dediğimiz gibi dinimizde geceler önce geldiği için önce gece sonra gün yaşanmaktadır.

NOT : Bu yazı 2020 yılındaki Safer ayı için geçerlidir.