Sadakatsiz dizisi ilk fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz dizisi ne zaman başlayacak? Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimler?

Yapımcılığını Med Yapım'ın üstlendiği, Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi başarılı isimlerin rol aldığı Sadakatsiz dizisi fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz dizisi konusu, oyuncuları ve ne zaman başlayacağı ile ilgili haberimizde yer almaktadır.

SADAKATSİZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi "Sadakatsiz" 7 Ekim Çarşamba 20.00'da Kanal D'de başlıyor!

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Bu mutlu evlilik Volkan'ın kendisini aldattığını öğrenene kadar.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?

Cansu Dere,

Caner Cindoruk,

Melis Sezen,

Burak Sergen,

Özge Özder,

Eren Vurdem,

Yeliz Kuvancı,

Hikmet Körmükçü,

Olcay Yusufoğlu,

Nazlı Bulum,

Gözde Seda Altuner,

Emir Taro Tekin,

Alp Akar,

Mahmut Gökgöz,

Onur Berk Arslanoğlu,

Oktay Oy,

Gamze Büyükbaşoğlu,

Mutlunur Lafçı,

SADAKATSİZ DİZİSİ FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!