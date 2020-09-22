Rüyada çilek görmek ne demek? Rüyada çilek görmek ne anlama gelir? Rüyada çilek görmenin manası nedir? Rüyada çilek yemek ne demektir?

Bu rüyalar birçok anlama gelebilir. Çileğin şekli şemali yiyen kişi zamanı ve daha birçok etken rüyanın anlamına etki edebilir. Peki genel manada rüyada çilek görmek ne anlama gelir?

RÜYADA ÇİLEK GÖRMEK NE DEMEK?

Çilek görmek ile ilgili rüya tabirleri genel anlamda hayırlara yorulmaktadır.Çilek ferahlık ve sevinçle tabir edilir. Hoş ve latif yiyeceğe tabir edilen çilek Rüyası, güzel elbiseye ve buruklukla beraber sevinç anlamına da gelir.

RÜYADA ÇİLEK BAHÇESİ GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Varlıklı ve cömert kimse ile birlikte, rüya sahibinin eş ve çocuklarına olan düşkünlüğünü işarettir. Aynı zamanda çilek bahçesi zengin bir kimseye işarettir. Bu çilek bahçesi cömertliğe; kendini bir çilek bahçesinde görüp burada çalışmak, cömert olmaya işaret eder.

RÜYADA ÇİLEK TARLASI GÖRMEK

Rüyada çilek tarlası görmek rızık bolluk ve bereket anlamına gelecektir. Bu daha uzun yıllar ve dönemler de devam edecektir. Fayda ve netice hâsıl olacak bir işle yorumlanır. Çilek tarlasında gezinmek, rüyayı gören kişi için bereketli bir hayat mevsimini işaret eder.

RÜYADA ÇİLEK EKMEK NE ANLAMA GELİR

Uzun bir ömür sürer ve dini yaşantısına önem verir çünkü çilek helal ve çok tatlı bir meyvedir. İyi geçinmeye ve de bazı zaman da ise hayırlı bir evlat sahibi olmaya yani gebe kalmaya işarettir. Bu evlat aileye oldukça hayırlı olacak bereketli gelecek ve mutlu edecektir. Bu evlat ile aile köklerini daha da sağlamlaştıracak ve çok sevilen bir aile haline gelecektir.

RÜYADA ÇLEK KOPARMAK NE ANLAMA GELİR?

Evli bir kimsenin çilek koparması bir çocuğunun olmasına alamettir. Çilek ağacından çilek kopardığını gören kimse, asil, şöhret sahibi ve cömert birinden fayda görür, dünyalık elde eder. Çilek kopararak yiyen kadının çocuğu güzel olur. Bekar biri çilek koparırsa bir süre sonra kısmeti açılır. Çilek toplamak başladığı işten istifade etmeye işarettir. Bir kimsenin rüyasında dalından çilek kopardığını görmesi, bir tüccar veya iş adamından fayda göreceğine işaret sayılır.

RÜYADA ÇİLEK REÇELİ GÖRMEK

Çilek reçeli kimi zaman kurulacak, sonu evliliğe varacak bir ilişkiye işaret eder. Kimi zaman da aile arasında ki mutluluğa işaret sayılır. Çilek reçeli kolaylıkla ele geçen bereketli mala işaret eder. Çilek reçeli bazen sağlıklı bir yaşama, bol kazançlı bir işe veya zenginliğe de tabir edilmektedir. Bazen da umulmadık bir yerden gelecek sevinçli, müjdeli bir haber olarak tabir edilir.

RÜYADA ÇİLEK VERMEK NE DEMEK

Çilek vermek, aynı zamanda rüya sahibinin mutluluğuna, hayır ve menfaate, nimet ve servete işarettir. Çilek vermek mutluluk yaşanacak özel hayat olarak ta tanımlanabilir.Çilek vermek aynı zamanda ummadığınız yerden bol rızk elde edeceğinize ve işlerinizin düzene gireceğine işarettir. Kişinin rüyasında birine birine çilek vermesi faydalı ilme, bereketli bir kazanca, yorulur. Aynı şekilde iyi bir şöhrete, yüksek bir makama ve uzun ömre işarettir.

RÜYADA ÇİLEK FİDESİ GÖRMEK

Her türlü çilek fidesi, sevinç ve mutlulukla demektir. Bazı kere de çilek fidesi, genişliğe, bol rızka delalet eder. Çilek ağacı, herkes tarafından sevilen hayır işlerini seven, kendi halinde yaşayan sağlıklı bir kimseye işarettir. Rüya yorumcuları ağaçta çileği durumunuzun iyi olacağı şeklinde tabir ederler. Kişinin rüyasında belli bir büyüklüğe varmamış çilek fidesi görmesi, bolluk ve berekete, arzu ve ümitlerin gerçekleşmesine delalet eder.

RÜYADA ÇİLEK YEMEK NE ANLAMA GELİR

Rüyada çilek yemek aşkta mutlu olunacağına işarettir. Rüyada mevsiminde olgun ve yaprakları üzerinde ki çilekten koparıp yemek, güzel elbiseye işarettir. Çilek yemek gönül hayatınızda mutluluklar yaşayacaksınız demektir. Mevsiminde yenilen çilek, sıkıntıdan kurtulmaya, ferahlık ve sevince işarettir. Rüyasında çilek yediğini gören kimse güzel nimetlere kavuşur ve mutlu olacak gelişmelere tabir edilir. Çilek yediğini görmek, hoş ve latif söze, helal rızka, devamı olan helal mala işarettir. Yeşil ve ekşi çilek, üzüntü ve kedere işarettir.

RÜYADA ÇİLEK SATMAK

Taneleri kırmızı, olgunlaşmış çilek satmak, katlanılan zahmetlerin karşılığını almak demektir.Çilek satmak iyiye yorulmakla birlikte yapacağınız bir ticarette kar elde edeceğinize işarettir. Rüyada çileklerden sattığını görmek sevince, müjdeli bir haberin geleceğine çağrışım yapar. Bazen da, çilek satmak evlenme çağma gelmiş bir genç kız olarak da yorumlanır.