- Rusya'da kendisini İsa Peygamber ilan eden tarikat lideri tutuklandı

MOSKOVA - Rusya'da kendini İsa Peygamber ilan eden tarikat lideri Sergey Torop, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Krasnoyarsk şehrinde Rusya Soruşturma Komitesi ve Rusya Özel Kuvvetleri ortak operasyon ile "Son Ahit Kilisesi" adlı tarikatının liderlerine ve yerleşim alanlarına operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 4 helikopter ve ağır silahlar kullanılırken, kendisini İsa Peygamber ilan eden 59 yaşındaki tarikat lideri Sergey Torop, daha önce ülkede rock müzik sanatçısı olan ve tarikata katıldıktan sonra müziği bırakan Vadim Redkin polisler tarafından gözaltına alındı. Operasyon sırasında birçok tarikat üyesinin ve yöneticisinin kaçmaya çalıştığı ve çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı. Gözaltına alınan tarikat lideri ve tarikat üyeleri helikopter ve zırhlı araçlarla Krasnoyarsk şehir merkezine getirildi. Operasyon sırasında birçok silah, kasalarda tutulan paralar ve gizli odalarda içki şişeleri ele geçirildi.

Kendilerine şehir kurmuşlar

Rusya Soruşturma Komitesi operasyonun ardından yaptığı açıklamada, Sergey Torop'un 1991 yılında trafik polisliğinden ayrıldıktan sonra kendisine tarikat kurduğunu, 1995 yılında "Güneş Şehri" adında bir şehir kurduğunu belirtti. Komite, tarikat üyelerinin burada yaşadığını ve tarikat lideri Torop'un "Vizyoner" adıyla tanımlandığı bilgisini paylaştı. Ayrıca Torop'un "tarikat üyelerinin sağlığına zarar verme" ve "psikolojik şiddet" hakkında soruşturulduğu ifade edilirken, tarikat liderinin diğer üyelerden ayrı olarak mahkemeye çıkarıldığı belirtildi.

Para ile değil, takasla alışveriş

Soruşturma hala devam ederken, tarikatla ilgili önemli detaylar ortaya çıkmaya başladı. Binlerce üyesi bulunan tarikatın yapılanma şekli yarı kapalı olarak nitelendirilirken tarikatın üyelerinin Güneş Şehri'nde esrarengiz bir hayat sürdürdükleri, üyelerin sigara, alkol, kullanması yasakken üyeler arasında para ile değil, takas ile alışveriş yaptıkları belirlendi.

Tarikat, özel okuldan gelir elde etmiş

Tarikat üyelerinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar çalıştıkları, fakat tarikatın ise büyük bir finansman elde ettikleri öğrenildi. Sergey Torop'un tarikat üzerinde özel bir okul kurduğu, bu okuldan milyonlarca ruble gelir elde ettiği, Rusya ve yurt dışından da her ay milyonlarca bağış topladığı ortaya çıktı.

Tarikat gelirleri ve üyeleri ne olacak

Tarikat lideri Sergey Torop bugün sabah saatlerinde Krasnoyarsk'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer tarikat yöneticilerinin de tek tek tutuklanmaya başlandığı öğrenildi. Rusya'da tarikata operasyon gerçekleştirilmesinden sonra tarikatın gelirlerine ve mülklerine el konulması için çalışma yapılabileceği belirtilirken, tarikat üyelerinin akıbeti ise merak konusu oldu. Rus basınında sadece tarikata üye olan binlerce kişinin psikolojik durumlarının iyileştirilmesi ve topluma yeniden kazandırılması yönünde yorumlara yer verildi.