Röntgen sonucunda hayatının şokunu yaşadı! 16 yıl parmağında iğne ile yaşadı

2004 yılında Gaziantep'te tekstil fabrikasında çalıştığı sırada parmağına toplu iğne batan İslam Aslan, 16 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı. Röntgen sonucunda parmağında iğne olduğunu öğrendi.

23.07.2020 13:44 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:00

Van'ın Gürpınar ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki İslam Aslan, 16 yıl önce parmağına batan iğnenin acısını yeniden hissetmeye başladı. Aslan'ın parmağındaki iğne, salgın sonrası cerrahi müdahale ile çıkarılacak.

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2004 yılında Van'dan Gaziantep'e tekstil fabrikasında çalışmaya giden Aslan'ın, fabrikada parmağına dikiş iğnesi battı. İğneyi kendi imkanlarıyla çıkarmayı başaramayan Aslan, birkaç gün sonra ağrıları geçince doktora gitmekten vazgeçti.

16 YIL PARMAĞINDA İĞNE İLE YAŞADI

Aradan 16 yıl geçtikten sonra aynı parmağında ağrı hisseden Aslan'a, gittiği hastanede röntgen çekildi. Yapılan tetkikler sonucu parmağında iğne olduğunu öğrenen Aslan, büyük şaşkınlık yaşadı. Pandemi nedeniyle cerahi müdahalenin daha sonra yapılacağını belirten Aslan, "Çalışmaya başladığım gün parmağıma dikiş iğnesi batmıştı. Birkaç gün dışında parmağımda ağrı hissetmemiştim. 16 yıl sonra ağrı hissedip, nedenini öğrenince çok şaşırdım" dedi.