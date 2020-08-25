Paraguay'da 'sahte pasaport taşıma' suçundan 5 ay gözaltında tutulan Ronaldinho, serbest kaldı

Paraguay'da bir ay cezaevinde, dört ay lüks bir otelde ev hapsinde tutulan Brezilya'nın efsane futbolcularından Ronaldinho, özgürlüğüne kavuştu.

Brezilyalı eski futbolcu ve ağabeyi Roberto Assis, Mart ayında Paraguay'a girerken sahte pasaport bulundurma suçundan tutuklanmıştı.

Cezaevinde bir ay geçiren ve 40'ıncı yaşına da demir parmaklıklar arasında giren Ronaldinho ile ağabeyi daha sonra Paraguay'da lüks bir otelde ev hapsine alınmıştı. Suçlarını kabul eden Ronaldinho ve ağabeyi pasaportların sahte olduğunu bilmediklerini, yerel bir sponsordan aldıklarını söylemişlerdi.

PARA KARŞILIĞINDA ÜLKESİNE DÖNEBİLECEK

İki kardeş, savcılarla yaptıklar iddia pazarlığı sonucunda 200 bin dolar para cezası ödedikten sonra Brezilya'ya dönebilecek.

İkili, başkent Asuncion'un çevresindeki yüksek güvenlikli bir hapishanede 32 gün gözaltında tutuldu. Daha sonra 1.6 milyon dolar kefaletle lüks Palmaroga Hotel'de ev hapsine geçti.

Ronaldinho Paraguaylı ABD gazetesine verdiği röportajda "Belgelerin yasal olmadığını öğrendiğimizde çok şaşırdık" demişti.

2 KEZ DÜNYANIN EN İYİSİ SEÇİLDİ

39 yaşındaki Ronaldinho, 2002 yılında Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya'nın yıldızlarındandı. Barcelona forması da giyen Ronaldinho, 2004 ve 2005 yıllarında "Dünyanın En İyi Futbolcusu" seçilmişti.

Ronaldinho, Paraguay'a, kitap tanıtımı yapmak ve imkanları az olan çocuklara yardımcı olmayı amaçlayan bir kampanyaya katılmak için gitmişti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Brezilyalı eski yıldız futbolcunun kariyeri boyunca 100 milyon eurodan fazla para kazandığı sanılıyor. Ronaldinho yakın zamanda bir Instagram postunun tanıtımını yapmak için 173 bin euro aldığını açıklamıştı. Ronaldinho ve ağabeyi hakkında kara para aklama iddiasıyla yürütülen soruşturmalar devam ediyor.