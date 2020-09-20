Risin toksini: ABD Başkanı Trump'a gönderilen zehirli paket FBI tarafından ele geçirildi

ABD Başkanı Donald Trump'a gönderilen zehirli bir paketin Beyaz Saray'a ulaşamadan tespit edildiği açıklandı.

ABD basınına FBI yetkilileri, paketin risin toksini içerdiğini belirtti.

CNN televizyon kanalına bilgi veren FBI, "Mevcut aşamada genel kamu sağlığı için herhangi bir tehdit bulunmuyor" dedi.

Pakette risin toksini bulunduğu FBI'ın yürüttüğü testlerin ardından teyit edilmiş durumda.

Beyaz Saray'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmış değil.

New York Times gazetesine ismini vermeden konuşan bir güvenlik yetkilisi, risin toksini içeren paketin Kanada'dan postalanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi.

Kanada Emniyeti de FBI ile işbirliği yaptığını açıkladı.

Risin toksini nedir?

Risin, hint yağı bitkisinin tohumlarında doğal olarak bulunan zehirli bir madde. Yutulması ya da nefes borusu yoluyla vücuda girmesi durumunda baş dönmesine, kusmaya, iç kanamaya ve organ yetmezliğine yol açabiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, yüksek dozda risine maruz kalan bir kişi 36 ila 72 saat içerisinde hayatını kaybedebiliyor.

Risin toksinine karşı herhangi bir panzehir de bulunmuyor.

CDC, risin toksininin toz haline getirilerek saldırı amaçlı kullanıldığını ifade ediyor.

Beyaz Saray'a daha önce de risin toksini taşıyan paketler gönderilmişti.

2014 yılında Mississippi'de yaşayan bir kişi ABD Başkanı Barack Obama'ya risin tozuna bulanmış mektuplar göndermekten suçlu bulunmuş ve 25 yıl hapis ceasına çarptırılmıştı.

2018'de ise eski bir donanma askeri, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a ve Beyaz Saray'a risinli paketler göndermekten suçlu bulunmuştu.