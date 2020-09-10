Reyhanlı saldırısı sorumlularından terörist Bayat, adliyeye sevk edildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te 52 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat adliyeye sevk edildi.

10.09.2020 14:23 | Son Güncelleme: 10.09.2020 14:26

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te 52 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat adliyeye sevk edildi.

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Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te gerçekleşen iki ayrı terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Terörist Bayat, geniş güvenlik önlemleri arasında Hatay Adliyesine sevk edildi.

Terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride bulunan Ercan Bayat, önceki gün Hatay'ın Suriye sınırında hudut birliklerince yakalanmış ve emniyet birimlerine teslim edilmişti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 ayrı bombalı terör saldırısında 52 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

Bombalı araçlarla gerçekleştirildiği tespit edilen saldırılarda yaralanan bir kişinin daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 53'e yükselmişti.