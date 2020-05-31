-Restoranda metre ile sosyal mesafe ölçümü

-İşletmeler normalleşme sürecine böyle hazırlanıyor

İSTANBUL - Normalleşme sürecinde restoran, kafe gibi yerler yarın açılacak. Açılış öncesi işletmelerde hazırlıklar sürüyor.

Yeni tip Korona virüsten (Covid-19) korunma tedbirleri kapsamında yurt genelinde restoran ve kafelerin faaliyetlerine sınırlama getirilmiş, bu işletmelerde masa ve sandalyeler kaldırılarak müşterilere yalnızca paket servis şeklinde hizmet verilmeye başlanmıştı. Alınan tedbirlerin sonuç vermesi, vaka ve vefat sayılarının azalmaya başlaması sonrası yayınlanan son genelge normalleşme süreci kapsamında, gerekli tedbirlerin alınması halinde yarın tekrar hizmet vermeye başlayabileceği duyuruldu. Duyurunun yapılmasının ardından, 1 Haziran'da faaliyete geçecek birçok restoran kepenk açmak ve müşterilere restoran içerisinde hizmet verebilmek için çalışmalara başladı.

Restoranlar girişinde maske, dezenfektan ve ateş ölçer önlemi

Sağlık Bakanlığınca yayınlanan tedbir listesinde, restoranların gelen müşterilerin maskesi yoksa kendilerine maske temin etmeleri, ellerini dezenfekte etmeleri için üniteler oluşturmaları ve müşterilerin her birinin ateşlerini ölçmeleri gerektiği duyuruldu. Restoranlar da bu kurallara uymak ve hizmet vermeye hazır olmak için çalışmalara başladı.

Metre ile sosyal mesafeyi ölçtüler

Yayınlanan genelgede restoranlarda bulunan masaların arasında en az 1 buçuk metre bulunması ve oturma düzenlerinin sosyal mesafe kurallarına göre oluşturulması gerektiğinin duyurulmuştu. Duyurunun ardından 1 Haziran'da açılacak olan bir restoranın çalışanlarının bu kurala uymak için metre ile sosyal mesafe ölçümü yaptığı görüldü.

"Tüm önlemleri aldıktan sonra müşterileri masalara yönlendiriyoruz"

1 Haziran'da müşterilere hizmet verecek bir restoranın işletme müdürü Erol Yeşilova, "Restoranımıza gelen müşterilerimizin maskesi yoksa girişte bu maskeleri kendilerine veriyoruz. Ardından ateş ölçer ile ateşlerin ölçüyoruz ve 38 derecenin üzerinde çıkarsa gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. Daha sonra dezenfeksiyon ünitesinde ellerini dezenfekte etmeleri gerekiyor. Bu işlemlerde sonra müşterilerimizi masalara yönlendiriyoruz. Tuzluk, kürdanlık vs. kapalı şekildedir. Masa örtülerimiz bir kereye mahsus olarak kullanılmaktadır. Çatal ve bıçağı kapalı şekilde veriyoruz. Restoranımızı 4 kişilik masalara 2, 6 kişilik masalara ise 3 kişi oturabilecek şekilde düzenledik. Masalar arasında 1 buçuk metre mesafe olacak şekilde boşluklar bıraktık" dedi.

Öte yandan yarın müşterilere hizmet vermeye başlayacak restoranların dezenfekte ve sosyal mesafe çalışmalarının devam ettiği görüldü.