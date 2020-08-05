Resmi Gazete'de yayınlandı: 6 şehrin müftüsü değişti, yeni atamalar yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumu'nda yeni atamalar yapıldı. Ordu, Mardin, Sinop, Edirne, Muş ve Kastamonu il müftüleri değişti.

KADIN STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE OLGUN GÜNDÜZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Oğuz Tuncay, Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Bilir, Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcılığına da Olgun Gündüz atandı.

4 İLE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ATANDI

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aslanoğlu görevden alınarak yerine Gürsel Ekmekçi atandı. Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Emin Korkmaz, Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Çalışkan, Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Erhan Bulut getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Zehra Gamgam görevden alındı.

MÜFTÜSÜ DEĞİŞEN İLLER NERELER? 6 İLİN MÜFTÜSÜ DEĞİŞTİ

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Ordu İl Müftülüğüne Mardin Müftüsü İsmail Çiçek, Mardin İl Müftülüğüne Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Sinop İl Müftülüğüne Mustafa Düzgüney, Edirne İl Müftülüğüne Muş İl Müftüsü Alettin Bozkurt, Muş İl Müftülüğüne Lütfü İmamoğlu ve Kastamonu İl Müftülüğüne Mustafa Bilgiç'in ataması yapıldı.

ADLİ TIP KURUMU'NA YENİ ATAMALAR

Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzman Dr. Mehmet Özbay görevden alınarak yerine Uzman Dr. Zeynep Orhan atandı. Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Benian görevlendirildi.

Oğuz Tuncay

OĞUZ TUNCAY KİMDİR?

02.07.1968 tarihinde Ereğli/Konya'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Almanya'da lise öğrenimini Konya'da tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1990 yılında mezun olmuştur.

Çalışma hayatına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde meslek memuru olarak 1991 yılında başlamıştır.

1993-1997 yılları arasında Münih Başkonsolosluğu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşe Yardımcısı, 2001-2005 yılları arasında Düsseldorf Başkonsolosluğu'nda, 2012-2017 yılları arasında Köln Başkonsolosluğu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşesi olarak görev yapmıştır.

Merkez görevleri sırasında 2000 yılından itibaren Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanı olarak çalışmıştır. 2005-2007 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı danışmanı olarak görev yapmıştır. 2006-2007 yıllarında Milli Güvenlik Akademisi'nde eğitim almıştır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Dış İlişkiler Genel Müdür Vekili Tuncay, yabancı dil olarak çok iyi derecede Almanca ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

MÜFTÜ NEDİR?

Müftü, il ve ilçelerde Müslümanların din işlerine bakan, fetva verebilen görevli. Sadece ilahiyat mezunları müftü olabilir. Müftünün İslami ilimler yönünden kendini geliştirmiş olması gerekir. Kasım 2017 tarihi itibarıyla müftülere resmî nikâh kıyabilme yetkisi verilmiştir.

TDK'ye göre, müftü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İl ve ilçelerde Müslümanların din işlerine bakan görevli

- Dinî konularda fetva veren kimse