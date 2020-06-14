Rayshard Brooks: ABD'de Atlanta Emniyet Müdürü, bir siyahın polis tarafından öldürülmesi sonrası...

ABD'nin Atlanta kentinde, Rayshard Brooks adlı siyah bir Amerikan vatandaşının Cuma gecesi polis tarafından öldürülmesinin ardından, Emniyet Müdürü Erika Shields istifa etti.

Erika Shields'in istifasını kamuoyuna Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms açıkladı.

Keisha Lance Bottoms, istifanın Shields'in kişisel kararı olduğunu söyledi.

Bottoms ayrıca Rayshard Brooks'un ölümüne neden olan polis memurunun görevden alınmasını istediğini belirtti.

Shields'in istifası sonrası Rodney Bryant Emniyet Müdürlüğü görevini geçici olarak üstlenecek.

Rayshard Brooks'ın öldürülmesi sonrası Atlanta'da Cumartesi günü protesto gösterileri düzenlenmişti.

Gösterilciler, Rayshard Brooks'ın adını taşıyan pankartlar taşımış ve Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) haraketine desteklerini dile getirmişlerdi.

Atlanta'da, bir diğer siyah Amerikalı George Floyd'un 25 Mayıs'ta polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen gösteriler de düzenli olarak sürüyordu.

Rayshard Brooks nasıl öldü?

Fast food restoranı Wendy'se giden 27 yaşındaki Rayshard Brooks, aracında uyuya kalmıştı.

Yetkililer, Brooks'un polisle tartıştığını söylüyor.

Atlanta Emniyet Müdürlüğü'ne göre Brooks alkol testini geçemedi, bunun üzerine kendisini gözaltına almak isteyen polislere direndi.

Rayshard Brooks'un ölümünü soruşturan Georgia Eyaleti Soruşturma Bürosu, bir görgü tanığı tarafından çekilen videoyu inceliyor. Brooks videoda iki polisle tartışırken görülüyor.

Brooks'un bir polisin elektroşok tabancasını aldığı ve koşarak kaçmaya başladığı, diğer polisin aynı tip tabancayla ona ateş açtığı görülmüştü.

Tam bu sırada polisler ve Brooks görünmezken silah sesleri duyuluyor, daha sonra Brooks yerde yatarken görüntüleniyordu.

Brooks kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, tartıştığı polislerden biri ise yaralanmıştı.