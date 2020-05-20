Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan bayramına ne kadar kaldı? Arife günü ne zaman? Ramazan tatili kaç gün? Ramazan bayramının ilk günü!

Ramazan ayı bereket ve afiyetle geldi ve eda ediyoruz. Bütün inanan müslümanların oruç tutarak nafile ibadetler yaparak geçirdiği mübarek ramazan ayının yarısına gelmiş bulunuyoruz. Vatandaşlar Ramazan bayramının ne zaman ve kaç gün tatil olduğunu şimdiden merak etmeye başladılar. Detaylar haberimizde.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bir ay süren ibadetin ardından bol şekerli geçecek olan 3 gün, yani Ramazan Bayramı hemen ardından geliyor. Ramazan Bayramı arefesi 23 Mayıs Cumartesi günü olacak ve bayramın ilk günü ise 24 Mayıs Pazar gününe denk gelecek. Ramazan Bayramı 26 Mayıs'ta bitecek.

RAMAZAN BAYRAMI

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2020

Yeni yılda, üç gün süren bayram ve bir arife günü ile birlikte resmiyette üç buçuk gün tatil görünüyor. Ramazan Bayramı arifesi ve ilk günü haftasonuna denk geldiğinden halk, sadece Pazartesi ve Salı günü tatil yapma imkanı bulacak.

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 23 MAYIS CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI - 1. GÜN - 24 MAYIS PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI - 2. GÜN - 25 MAYIS PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI - 3. GÜN - 26 MAYIS SALI

RAMAZAN BAYRAMINDA 81 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Bugün gerçekleşen Kobine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini de dikkate alınarak 23-24-25-26 Mayıs'ta tüm illerde yani 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Tüm Türkiye bayramda evlerinde olacak!