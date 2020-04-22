Ramazan pidesi kaç TL olacak? Ramazan pidesi fiyatı belli oldu mu? Ramazan pidesi kaç lira? 2020 pide fiyatı ne kadar? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Peki, Ramazan pidesi fiyatı belli oldu mu? Ramazan pidesi kaç lira? 2020 pide fiyatı ne kadar? Ramazan pidesi kaç TL olacak?