Ramazan'da susuzluğu hissetmemenin yolları nelerdir? Oruçken susuz hissetmemek için ne yapmak gerekir?

Ramazan'da su tüketim miktarından yememeniz gereken besinler, ekmek tercihinden uyku düzenine kadar bazı konulara dikkat ederek oruçluyken susuzluk hissini azaltabilirsiniz. İşte Ramazan'da susuz hissetmemenizi ağlayacak tavsiyeler...

ORUÇKEN SUSUZ HİSSETMEYİ ENGELLEYEN YÖNTEMLER

Su tüketimi: İftardan sahura kadar geçen sürede en az 1,5-2 litre su tüketmeniz gerekiyor. Sahurda da en az yarım litre su tüketmelisiniz.

Tuzlu yiyeceklerden kaçının: Özellikle tuzlu peynir, sucuk, salam, sosis, zeytin, turşu gibi yiyecekler gün içinde daha fazla susamamıza neden olacağından bu tip besinlerin ramazan boyunca tüketimi sınırlanmalı.

Sağlıklı yağ içeren besinleri tercih edin: Sahurda 2 ceviz, 10 fındık, 7 badem mutlaka tüketin. Bu besinler içeriğindeki yağdan dolayı beyne tokluk sinyali gönderir. Beyin de mideyi yavaşlatarak kişinin açlığa karşı dayanma gücünü artırır. Bu nedenle özellikle sağlıklı yağ içeren besinlerin tüketilmesi büyük önem taşır.

Sınırlanması gereken besinler: Sucuk, salam, tuzlu peynir, sosis, turşu ve zeytin gibi tuzlu besinlerin tüketimini azaltmanız gerekiyor. Susmaya neden olan bu besinleri azaltmak, oruçlu olduğunuz sürede daha az susamanızı sağlayacaktır.

Sahurda en az yarım litre su için: Ramazan ayında oruç tutarken bilinçli davranırsanız hem oruç tuttuğunuz günleri daha az açlık ve susuzluk hissederek geçirirsiniz hem de daha sağlıklı olursunuz.

Mutlaka sahur yapın: Uykuyu bölüp sahur yapmak birçok insana zor gelse de gün boyu susuz ve yorgun hissetmemek için mutlaka sahur yapmalısınız.

Ekmek seçimi: Tam buğday ekmeği ya da tam tahıllı ekmekleri tercih ederek tokluk hissini uzatabilir, daha uzun süre tok kalabilirsiniz.Fiziksel faaliyetler: Günlük fiziksel faaliyetlerinizi azaltarak kontrol altına alın. Gereksiz fiziksel aktivitelerden uzak durarak su kaybını azaltmanız, daha az susuzluk hissetmenizi sağlayacaktır.

Pide ve beyaz ekmekten uzak durun: Ramazanda dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de ekmek seçimi. Tam tahıllı veya tam buğday ekmeği, içerdikleri lif oranı sayesinde tokluk süresini uzatarak midenin daha geç boşalmasını sağlar. Bu nedenle bu öğünde pide veya beyaz ekmek yerine bu tip ekmekler tercih edilmesi gerekir.

Sahuru kahvaltı yerine koyun: Oruç süresince uzun saatler aç kalan vücut her zamankinden daha fazla mineral ve vitamin ihtiyacı duyar. Bu nedenle özellikle sahur öğününün atlanmaması büyük önem taşır. Sahuru bir kahvaltı öğünü olarak düşünmek gerekir.

Sahura en az 1,5 saat ayırın: S ahurda yenilen yiyeceklerin yanı sıra kişinin yemek için kendine ayırdığı süre de rahat bir oruç dönemi geçirmek için büyük önem taşır. Yapılan en büyük hatalardan biri ise özellikle sahura az vakit ayırmak. Sahur için en az 1-1,5 saat vakit ayırmak gerekir. Çok hızlı yemek yemek, beyne tokluk sinyali iletilmesini yavaşlatır. Bu nedenle kişi hızlı yemek yediğinde ihtiyacından daha fazla enerji alabilir.

Güneşe dikkat: G üneşin dik açıyla geldiği öğle saatlerinde açık havada olmamaya dikkat edin. Böylece terlemeden dolayı gerçekleşen sıvı kaybı oranı azalacak.

Enerji veren yiyecekleri seçin: Sahurda yenilen peynir, süt, yoğurt, yumurta, meyve ve pekmez gibi besinler kişiye enerji vererek gün içerisindeki performansı artırır. Aynı zamanda en kaliteli protein kaynağı olan yumurta, uzun süre tok kalmanızı sağlayan en temel besinlerden biridir.