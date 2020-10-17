Rahmi Koç kimdir? Rahmi Koç kaç yaşında? Rahmi Koç eşi kimdir? Rahmi Koç serveti nedir?

Koç Holding A.Ş. Onursal Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi M. Koç hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki,Rahmi Koç kimdir? Rahmi Koç kaç yaşında? Rahmi Koç kariyeri, serveti ve üyelikleri nedir? Rahmi Koç eşi kimdir?

RAHMİ KOÇ KİMDİR?

Mustafa Rahmi Koç 9 Ekim 1930, Ankara doğumlu Türk iş adamı. Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı. Yönetimi, ünlü iş adamı Vehbi Koç'tan devralan Rahmi Koç, 4 Nisan 2003 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı oğlu Mustafa V. Koç'a devretti. Mustafa Vehbi Koç (d. 1960, ö. 2016), Ömer Mehmet Koç (d. 1962) ve Ali Yıldırım Koç (d. 1967) olmak üzere üç oğlu olan Rahmi M. Koç, dört torun sahibidir.

RAHMİ KOÇ KARİYERİ NEDİR?

Mustafa Rahmi Koç 9 Ekim 1930, Ankara doğumlu Türk iş adamı. Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı. Yönetimi, ünlü iş adamı Vehbi Koç'tan devralan Rahmi Koç, 4 Nisan 2003 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı oğlu Mustafa V. Koç'a devretti. Mustafa Vehbi Koç (d. 1960, ö. 2016), Ömer Mehmet Koç (d. 1962) ve Ali Yıldırım Koç (d. 1967) olmak üzere üç oğlu olan Rahmi M. Koç, dört torun sahibidir.

RAHMİ KOÇ EŞİ KİMDİR?

Çiğdem Simavi ile 1957–1973 tarihleri arasında evli kalmıştır. Mustafa Koç, Ali Koç, Ömer Koç adında 3 çocukları vardır.

RAHMİ KOÇ SERVETİ NEDİR?

Rahmi Koç, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 2.2 milyar dolarlık servetiyle 6. sırada yer almaktadır.