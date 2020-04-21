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Putin-Erdoğan telefon görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele yanında ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldıkları bildirildi.

21.04.2020 18:14 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:14

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele yanında ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldıkları bildirildi.

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Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesinde Kovid-19 salgınıyla ilgili durumu ele aldıkları ve enfeksiyonla mücadelede ortak çabayı artırmaya hazır oldukları konusunda birbirlerini bilgilendirdikleri ifade edildi.

Türkiye'nin Rusya'da ve Rusya'nın Türkiye'de kalan vatandaşlarının tahliyesine yönelik iş birliğinin de görüşüldüğü belirtilen açıklamada, iki liderin ayrıca İdlib bölgesindeki durumu istikrara kavuşturmak için 5 Mart tarihli Rus-Türk anlaşmalarının uygulanması da dahil İdlib ve Suriye konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulundukları bilgisi yer aldı.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının korunmasının önemine vurgu yapan Erdoğan ve Putin'in, iki ülke arasındaki nükleer, tarım ve ulaşım sektörlerindeki ortak projeleri de masaya yatırdığı kaydedildi.

Açıklamada, iki liderin, farklı seviyelerde temasları sürdürme konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı.