Pubg 8.1 güncelleme notları neler? Pubg sistem gereksinimleri neler? Pubg güncellemesi!

Sezon 8 ile Sanhok haritasında pek çok değişiklik görülecek. Yağma kamyonu, teçhizat toplamanın yeni biçimi, yeni bir Survivor Pass içeren PlayerUnknown's Battlegrounds'ın versiyon 8.1 güncellemesi içerisinde pek çok yeni ayrıntı var.

PUBG 8.1 GÜNCELLEME NOTLARI NELER?

Sanhok haritasında azalan oyuncu nedeniyle öne çıkan harita bu güncellemede Sanhok oldu. Pek çok noktasının yenilendiği ve daha iyi performans sunmak isteyen geliştiriciler Sanhok üzerinde epey durmuş. Geliştiricilerin ifadesine göre çok daha yeşil bir harita yapılmasının sebebi oyuncuları daha iyi hissettirmek.

Bootcamp yepyeni bir görünüme sahip

Bootcamp haritanın en çok çatışmaya sahip olduğu noktası. Agresif yakın temaslı çatışmalar için yeraltı noktaları eklendi. Risk şimdi çok daha fazla.

Quarry tepelerine tepe eklendi

Eski versiyonuna göre çok daha zorlayıcı bir alan oluşturulmuş. Aşağıda kalan oyuncu ile yukarıda yer alan oyuncu arasında denge sağlanması açısından yeni eklemeler yapılmış durumda.

Mongnai artık Airfield oldu

Haritanın dikkat çekmeyen noktalarından biri olduğu düşünüldüğü için bu değişikliğe gidildi.

Docks yeni adı ile haritada Getaway