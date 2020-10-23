PS5 fiyatı ne kadar? PlayStation 5 çıkış tarihi ne zaman? Yeni nesil konsol PS5 ön sipariş, özellikleri

Sony, Haziran ayı başlarında yayınlanan Future of Gaming etkinliğinde yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i tanıttı. PS5, PS5 donanımını ve PS5 oyunlarını haberimizin detaylarında bulabilirsiniz. Fiyatı da açıklanan PlayStation 5 ön sipariş için de ulaşılabilir oldu. PS5'in Türkiye'de çok pahalı olması da ülkemizde gündem olmuştu. Peki, PS5 fiyatı ne kadar?

PS5 ÇIKIŞ TARİHİ

PS5 12 Kasım'da Amerika, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de satışa çıkacak. 19 Kasım'da ise tüm dünyada piyasaya sürülecek.

PS5 ÖZELLİKLERİ NELER?

Xbox Series X gibi, PlayStation 5 de özel AMD CPU'lar ve GPU'lara dayanmaktadır; PS5, 3.5GHz'e kadar çalışan sekiz çekirdekli Zen 2 mimarili bir CPU ve 36 işlem birimi ve 16GB GDDR6 ile 7nm Navi/RDNA 2 2.23GHz GPU içerir.

Sony, oyunun ara belleğe alınma süresini de kısaltmayı hedefliyor.

Genel Bilgiler

Cihaz Tipi - Sabit

Özellikler : Harici Disk Desteği

Işın İzleme

M.2 NVMe SSD Genişletilebilir Depolama Alanı

3D Ses

4K UHD Blu-ray Sürücü

Görüntü Ses Özellikleri

Video Çözünürlüğü - 7680x4320p (8K)

HDR Desteği - Var

HDCP Desteği - Var

Bağlantılar

HDMI - Var

HDMI Standardı - HDMI 2.1

USB - Var

USB Standardı - USB Type-A / USB Type-C

Güç Girişi - AC/DC

Tasarım

Renk Seçenekleri - Beyaz

Donanım Yazılım

Depolama Kapasitesi - 825 GB

Depolama Türü - SSD

İşlemci - AMD Zen 2

İşlemci Frekansı - 3.5 GHz

Çekirdek Sayısı - 8

Grafik İşlemcisi - AMD RDNA 2

Grafik İşleme Gücü - 10.28 TFLOPs

İşlem Birimi - 36 CUs

Grafik Frekansı - 2.23 GHz

Bellek - 16 GB

Bellek Tipi - GDDR6

Bellek Bant Genişliği - 448 GB/sn

PS5 TÜRKİYE FİYATI

Yeni nesil konsol Türkiye'de 19 Kasım'da 8 bin 299 TL'den satışa sunulacak.

PS5 AKSESUAR UYUMLULUĞU / PS5 İLE UYUMLU PS AKSESUARLARI

PS4 DualShock denetleyicileri (yalnızca desteklenen PS4 oyunları)

Lisanslı üçüncü taraf PS4 denetleyicileri (yalnızca desteklenen PS4 oyunları)

Özel çevre birimleri (lisanslı yarış tekerlekleri, çarşı çubukları, uçuş çubukları)

Platin ve Gold kablosuz kulaklıklar

USB veya ses jakına sahip üçüncü taraf kulaklıklar (kulaklık eşlik uygulaması yok)

PS Move ve PS Aim kontrolörleri (PS VR için)

PlayStation Kamera (PS VR için)