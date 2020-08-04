PS5 fiyatı, çıkış tarihi, oyunları nedir? PS5, Xbox Series X karşılaştırması

Sony, Haziran ayı başlarında yayınlananFuture of Gaming etkinliğinde yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 hakkında bugüne kadarki en büyük haberlerini açıkladı. PS5, PS5 donanımını ve PS5 oyunlarını haberimizin detaylarında bulabilirsiniz. Şirketin verdiği tüm ayrıntılardan geriye kalan tek bilinmeyen nokta fiyatı gibi görünüyor.

Ayrıca PS4'ün DualShock kontrol cihazını PS5 ile kullanıp kullanamayacağınız konusunda da Sony, eski konsol aksesuarları ile PS5'in uyumlu olacak cihazları için bir liste sunmuştu. PS4 ve PS5 oyunlarının uyumlu olup olmayacağı, oyun şirketlerinin yapacağı açıklamalar kapsamında oyun listesi güncellenir.

Sony'nin PlayStation CEO'su Jim Ryan, PS5 ile geliştirilen bazen donanım aksesuarlarından bahsetti. Geliştirilmiş teknolojisi ile kulaklık Pulse 3D, güncellenmiş kamera ve uzaktan kumanda Ryan tarafından duyuruldu. Paket içerisinde olup olmayacakları ise şu an bilinmiyor.

PS5 enerji tasarruflu olacak.

PS5 ÇIKIŞ TARİHİ

PS4'ten çok pahalı olması beklenmiyor ancak kur farkı nedeniyle ülkemizde yüksek fiyatlı olabilir. Ayrıca oyunlar için 10 dolar fazla fiyatlandırma yapıldı. PS5 NBA 2K21 buna bir örnek olabilir.

Bloomberg'e göre, bir PS5 450 Kanada dolarına mal oluyor. Ancak Sony Xbox Series X ile rekabet etmek istiyorsa, fiyatını düşük tutması gerektiğinin de farkında.

PS5 ÖZELLİKLERİ NELER?

Xbox Series X gibi, PlayStation 5 de özel AMD CPU'lar ve GPU'lara dayanmaktadır; PS5, 3.5GHz'e kadar çalışan sekiz çekirdekli Zen 2 mimarili bir CPU ve 36 işlem birimi ve 16GB GDDR6 ile 7nm Navi/RDNA 2 2.23GHz GPU içerir.

Sony, oyunun ara belleğe alınma süresini de kısaltmayı hedefliyor.

PS5 AKSESUAR UYUMLULUĞU / PS5 İLE UYUMLU PS AKSESUARLARI

PS4 DualShock denetleyicileri (yalnızca desteklenen PS4 oyunları)

Lisanslı üçüncü taraf PS4 denetleyicileri (yalnızca desteklenen PS4 oyunları)

Özel çevre birimleri (lisanslı yarış tekerlekleri, çarşı çubukları, uçuş çubukları)

Platin ve Gold kablosuz kulaklıklar

USB veya ses jakına sahip üçüncü taraf kulaklıklar (kulaklık eşlik uygulaması yok)

PS Move ve PS Aim kontrolörleri (PS VR için)

PlayStation Kamera (PS VR için)

PS5 OYUNLARI NELER?

Assassin's Creed Valhalla

Battlefield 6 (2021)

Demon's Souls (remake)

Gods and Monsters

Godfall

Gran Turismo 7

Grand Theft Auto V

Hitman 3

Horizon Forbidden West (Horizon Zero Dawn)

Marvel's Avengers

NBA 2K21

Oddworld: Soulstorm

Pragmata

Rainbow Six Siege

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 8: Village

Spider-Man: Miles Morales