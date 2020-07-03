PS Store indirimli oyunları neler? PS Çok Oyunculu Günler indirimleri oyunları arasında neler var? PlayStation Store indirimleri başladı!
PlayStation 4 indirimleri başladı! Öne çıkan PlayStation Store indirimli oyunları neler? indirimli PS 4 oyunları ve indirimli fiyatları
PlayStation Store indirimleri ile geri döndü. Temmuz ayının başlamasıyla 127 oyun indirime girdi. Çok oyunculu günler indirimi ile başlayan indirimler, bir süre daha devam edecek.
PLAYSTATION STORE İNDİRİMLERİ BAŞLADI! PS STORE İNDİRİMLİ OYUNLARI NELER?
Sony Interactive Entertainment indirim etkinlikleri devam ediyor. Çok oyunculu oyunlar için başlatılan PlayStation Çok Oyunculu Günler indirimleri 1-16 Temmuz tarihleri arasında devam edecek.
İndirimli oyunlar arasında The Forest, Soulcalibur, Black Ops III ve WWE 2K20 gibi pek çok oyun var. PS 4 için uygun olan oyunlar arasında yarış, savaş, aksiyon, macera, arcade ve spor gibi pek çok kategori bulunuyor.
PS ÇOK OYUNCULU GÜNLER İNDİRİMLERİ OYUNLARI ARASINDA NELER VAR? İNDİRİMLİ PS 4 OYUNLARI!
Moving Out
Eski fiyat : 114,00 TL
İndirimli fiyat : 79,80 TL
The Forest
Eski fiyat : 76 TL
İndirimli fiyat : 45,60 TL
WWE 2K20 Deluxe Edition
Eski fiyat : 669 TL
İndirimli fiyat : 200,70 TL
Overcooked! 2
Eski fiyat : 114,00 TL
İndirimli fiyat : 68,40 TL
Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Deluxe
Eski fiyat : 399 TL
İndirimli fiyat : 139,65 TL
Zombie Army 4: Dead War Deluxe Edition
Eski fiyat : 259,00 TL
İndirimli fiyat : 155,40 TL
Zombie Army 4: Dead War Super Deluxe Edition
Eski fiyat : 349,00 TL
İndirimli fiyat : 209,40 TL
Need for Speed Payback
Eski fiyat : 199,00 TL
İndirimli fiyat : 79,60TL
Battlefield V
Eski fiyat : 319,00 TL
İndirimli fiyat : 95,70 TL
Battlefield 1 Devrim
Eski fiyat : 239,00 TL
İndirimli fiyat : 47,80 TL
A Way Out
Eski fiyat : 134,00 TL
İndirimli fiyat : 67,00 TL
Star Wars Battlefront Ultimate Sürümü
Eski fiyat : 100,00 TL
İndirimli fiyat : 25,00 TL
Call of Duty: Advanced Warfare Gold Edition
Eski fiyat :299,00 TL
İndirimli fiyat : 98,60 TL
Call of Duty: Infinite Warfare - Legacy Edition
Eski fiyat : 399,00 TL
İndirimli fiyat : 119,70 TL
Alien Invasion
Eski fiyat : 22,00 TL
İndirimli fiyat : 3,30 TL
Worms Battlegrounds
Eski fiyat : 159,00 TL
İndirimli fiyat : 79,50 TL
Soulcalibur ? Deluxe Edition
Eski fiyat :669 TL
İndirimli fiyat : 159 TL
LEGO Marvel Super Heroes 2 Lüks Sürümü
Eski fiyat : 319,00 TL
İndirimli fiyat : 86,13 TL