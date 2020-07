PS Plus Ağustos 2020 oyunları neler? Ücretsiz PS Plus oyunları neler?

Her ay ücretsiz oyunlar sunan PS PLUS'ın bu ay sunacağı oyunlar sızdırıldı. Temmuz ayının ortalarına gelinmesi ile çok araştırılan konulardan biri olan PS Plus Ağustos 2020 oyunları, bir site tarafından sızdırıldı.

PS PLUS AĞUSTOS 2020 OYUNLARI NELER? ÜCRETSİZ PS PLUS OYUNLARI NELER?

PlayStation Plus bu ay aboneleri için üç tane ücretsiz oyun sunmayı planlıyor. Şu an hangi oyunlar olduğu kesin olarak söylenmedi fakat PlayStation-News tarafından ortaya atılan haberde şu oyunların adı geçiyor:

Tekken 7

Tom Clancy's The Division 2

Prey

Temmuz ayında ücretsiz olarak Erica, NBA 2K20 ve Rise of the Tomb Raider: 20 Year Collection oyunları verilmişti. Ağustos ayında verilecek oyunların isimleri ise 29 Temmuz 2020 tarihinde resmi olarak açıklanacak.

PLAYSTATION PLUS NEDİR? PS PLUS ÜYELİK NASIL YAPILIR?

PS Plus abonesi olarak, pek çok çevrimiçi ve çok oyunculu oyunu oynayabilirsiniz. Ayrıca PS Plus üyelerine özel indirimler, her ay ücretsiz oyunlar vardır. Çevrimiçi oyun oynamak isteyen PS4 sahipleri bu üyeliği mutlaka yaptırmalıdır. Yoksa çevrimiçi oyunları oynamak mümkün olmaz. Bu oyunları oynayabilmek için de üyeliğinizi devam ettirmeniz gerekir.

PLAYSTATION PLUS ÜYELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

3 ayrı seçenek sunan Plus üyeliği ilk 14 gün deneme süreci de sunmaktadır.

1 aylık üyelik: 23,99 TL

3 aylık üyelik: 74,99 TL

1 yıllık üyelik: 179,99 TL

TEKKEN 7 PS4 KONUSU NEDİR?

Atari salonu zamanlarından beri oyun dünyasındaki yerini koruyan Tekken, yıllara meydan okumaya devam ediyor. Gelişen teknolojilere ayak uydurmayı en iyi sağlayan oyunlardan biri olarak dikkat çekmektedir.

Bir dövüş oyunu olan Tekken, arkasında da bir hikayeyi barındırıyor. Oyun, bir baba ve oğlunun intikam hikayesini konu ediniyor. Heihachi ve Kazuya'nın çevresinde geçen hikaye, intikam temeli üzerine kurulmuştur.

TEKKEN 7 PS4 FİYATI NE KADAR?

Bazı VR özelliklerini de destekleyen oyunun, PS4 sitesinde fiyatı 259,00 TL olarak belirtilmiştir.

TOM CLANCY'S THE DIVISION 2 KONUSU NEDİR?

Dünyanın kaderini değiştirecek bir kaos üzerine kurulu hikaye, The Division'ın devamı niteliğinde. İlk oyunda ortaya çıkan salgın sonrasını konu alan oyun, ilk oyundaki ayrıntılara da dikkat çekmiştir. İlk oyunda rastladığımız ceset torbalarının çoğu ortadan kalkmış, arabaların aküleri bitmiş, evlerde yaşayan insanlar kalmamıştır.

Salgının kaosa sürüklediği Washington DC'de, ekibinle birlikte düzeni yeniden oluşturman gerekiyor. Elit ajanlardan oluşan bu ekip ile dinamik ve tehlikeli açık dünyayı keşfet. Çöküşün eşiğinde olan bir ülkenin kaderi senin ellerinde. Çevrimiçi mod ile çok daha güçlü bir ekip kurabilirsin.

TOM CLANCY'S THE DIVISION 2 PS4 FİYATI NE KADAR?

Oyunun PS4 fiyatı, 119,00 TL olarak belirtilmiştir. PS4 Ağustos 2020 ücretsiz oyunları arasında yer alan bu oyunu kaçırmayın.

PS4 PREY KONUSU NEDİR?

Prey oyununda kendini 2032 yılında bulacaksın. Ay'ın yörüngesinde dönmekte olan Talos I adlı uzay istasyonunda gözlerini açtığında kendini önemli bir denek olarak bulacaksın. İnsanlığı kökten değiştirmek için tasarlanan bu deney tamamen kontrolden çıkmış durumda. Uzay istasyonu ise düşman yaratıklar tarafından istila edilmiş durumda. Ve bu yaratıkların hepsi senin peşinde. Zekanı, istasyonda bulunan araçları, silahlarını ve zihin bükücü güçlerini çok iyi kullanmalısın. Aynı zamanda, Talos I ve kendi geçmişin hakkında olan sırları da açığa çıkarmalısın.

PREY FİYATI NE KADAR?

Prey'in PS4 fiyatı 179,00 TL olarak yazmaktadır. Ağustos ayında ücretsiz olacak oyunu kaçırmayın!